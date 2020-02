Во вторник, 4 февраля, глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан сделала важное заявление о смертельном коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Бриан отметила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов", - заявила Бриан.

