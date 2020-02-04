Вспышка коронавируса: ВОЗ отказалась признать начало пандемии [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан сделала важное заявление о смертельном коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.
Бриан отметила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.
Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".
"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов", - заявила Бриан.
Live from Geneva on #2019nCoV with @SCBriand https://t.co/II8n8OJ44o— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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