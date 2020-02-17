В Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в Броварах произошла жуткая авария, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе.
"В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек", - говорится в сообщении.
Как рассказали очевидцы, полицейский пытался скрыться с места преступления, но его задержали водители. После того, как на место прибыли его коллеги, он отказался проходить освидетельствование на приборе "Драгер".
28-летний мужчина скончался на месте. 31-летний мужчина был госпитализирован.
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