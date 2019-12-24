На Волыни в серьезном ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 23 декабря, в городе Нововолынск после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка с пассажирами. Четыре человека пострадали. Об этом сообщает местное издание "Буг".
Автомобиль Skoda и городская маршрутка №6 столкнулись на улице Луцкой.
Машина двигалась на скорости по улице Луцкой со стороны Владимира-Волынского, обгоняла поток машин, выехав на встречную, где и столкнулась с маршруткой.
На месте работали две машины "скорой", полиция и спасатели.
Предварительно известно о четырех пострадавших. Пострадал водитель легковушки и трое пассажиров маршрутки, среди которых ребенок.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.
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