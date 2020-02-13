В России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев [ Редактировать ]
В четверг ночью, 13 февраля, в Псковской области России произошло серьезное ДТП. В аварию попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. Об этом сообщают российские СМИ.
В результате аварии погибли по меньшей мере восемь из девяти человек. По данным СМИ, водитель микроавтобуса "Мерседес" не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком.
Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе грузовика и пассажире микроавтобуса.
В украинском Министерстве иностранных дел подтвердили гибель восьми украинцев:
"Ночью 13 февраля около 00 часов 30 минут в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.
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