В пятницу, 14 февраля, в Харькове автомобиль сбил насмерть двух женщин. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, ДТП произошло около 15:10, на проспекте Льва Ландау, 20. На месте работает полиция, а все детали выясняются.

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36-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на двух женщин, которые погибли на месте. Женщинам было около 50-60 лет. Их личности устанавливаются.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Мы писали, что в Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб. В доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры. Накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.