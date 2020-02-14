Погибли на месте: в Харькове произошло страшная авария [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в Харькове автомобиль сбил насмерть двух женщин. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснилось, ДТП произошло около 15:10, на проспекте Льва Ландау, 20. На месте работает полиция, а все детали выясняются.
36-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на двух женщин, которые погибли на месте. Женщинам было около 50-60 лет. Их личности устанавливаются.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее мы писали о том, что в Псковской области России произошло серьезное ДТП. Напомним, что в Китае прогремел взрыв в больнице.
Мы писали, что в Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб. В доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры. Накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды. А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал пиротехнику.
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