В Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в Харькове случилось происшествие. Так, известно, что в Московском районе на улице Светлой в одной из квартир произошел взрыв. В результате инцидента погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По информации специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды. А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал пиротехнику.
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