В понедельник, 27 января, в Гонконге в медицинском центре Caritas произошел взрыв. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Около 20 пациентов экстренно эвакуировали спасатели.

Прибывшие на место полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

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В больнице рассказали, что услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.

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