Протесты в Новых Санжарах: задержанных отпустили после допроса [ Редактировать ]
В Новых Санжарах отпустили 23 задержанных, которые устроили массовые протесты в Новых Санжарах Полтавской области. В госпиталь отправили 5 правоохранителей. Об этом сообщил спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.
За нарушение порядка задержали 24 человека. С ними провели следственно-оперативные действия, а также их допросили. Всего один из них остался задержанным на 72 часа.
Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.
Они получили ранения в область головы и носа. Пятеро пострадавших правоохранителей до сих пор остаются в больнице, а четверых после оказания медпомощи отпустили домой.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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