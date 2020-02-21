В Новых Санжарах отпустили 23 задержанных, которые устроили массовые протесты в Новых Санжарах Полтавской области. В госпиталь отправили 5 правоохранителей. Об этом сообщил спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

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За нарушение порядка задержали 24 человека. С ними провели следственно-оперативные действия, а также их допросили. Всего один из них остался задержанным на 72 часа.

Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.

Они получили ранения в область головы и носа. Пятеро пострадавших правоохранителей до сих пор остаются в больнице, а четверых после оказания медпомощи отпустили домой.