Протестующим в Новых Санжарах грозит 8 лет лишения свободы [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах задержали протестующих, которым грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.
24 задержанных в Новых Санжарах доставили в отделение полиции, где далее пройдет разбирательство.
"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - сообщил Сулаев.
Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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