В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах задержали протестующих, которым грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

24 задержанных в Новых Санжарах доставили в отделение полиции, где далее пройдет разбирательство.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - сообщил Сулаев.

Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.