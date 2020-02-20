В Новых Санжарах полицейских забросали камнями: пострадали 9 человек [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах во время протесов пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Как рассказали в пресс-службе, местные жители начали бросать камни в автобусы с украинцами и в сотрудников полиции. Один из протестующих пытался наехать на сотрудника правоохранительных органов. За медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.
А также, Национальная полиция открыла два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах. Полиция пыталась максимально защитить украинцев, которые вернулись из Уханя.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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