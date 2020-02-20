В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах во время протесов пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Как рассказали в пресс-службе, местные жители начали бросать камни в автобусы с украинцами и в сотрудников полиции. Один из протестующих пытался наехать на сотрудника правоохранительных органов. За медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

Читайте также Бросают камни и грозят сжечь санаторий: протесты в Новых Санжарах набирают обороты

А также, Национальная полиция открыла два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах. Полиция пыталась максимально защитить украинцев, которые вернулись из Уханя.