Порой люди расходятся по ошибке или в результате стечения обстоятельств. Если ваши чувства не угасают, возможно стоит попробовать вернуть отношения. Ведь если ностальгия и теплые чувства напоминают о себе, значит и любовь еще не угасла. По мнению астрологов, для ряда знаков зодиака, это более, чем реально в 2020 году. Об этом пишет horoscopes.rambler.ru

Телец

Начало года для вас может быть напряженным и долгих в раздумьях. Вы можете остро вспоминать о бывшей любви и от этого сильно расстроиться. Но если вы решите восстановить прежние отношения, то это произойдет в ближайшее время. Если такой возможности не появится сейчас, то вряд ли этого потом стоит ожидать.

Стрелец

В делах любовных Стрельцам вечно не везет и поэтому они остро реагируют на неудачи и долго не могут отпустить прошлое. Но именно 2020 год перевернет их жизнь полностью. Мысли материальны и если они будут гореть воспоминаниями, то они могут с легкость их притянуть обратно в свою жизнь.

Рак

Возможно у вас на личном все замечательно. Если это новый молодой человек, то ваша страсть только станет сильнее из-за Марса, который управляет страстью и сексом. Но скорей всего, ваш бывший стоит за углом и молча за этим наблюдает в попытках вернуть все то, что он потерял. Если же вы счастливы сейчас, то не стоит оглядываться назад и давать второй шанс - прошлое не вернуть.

Козерог

За последнее время в жизни Козерога было не мало романтических приключений. И Юпитер, управляющий чудесами и удачей, решил создать для них благоприятные условия для начала чего-то большего. Многие жизненные уроки сделали их такими какие они есть, но Козероги не любят наступать на одни и те же грабли. Хотя в апреле 2020 года им придется еще раз разобраться в своих чувствах к бывшему, потому что он с радостью напомнит о себе.

Водолей

Если ваше желание будет настолько сильным, то Венера, управляющая любовью и Солнцем, с радостью исполнит ваше желание воссоединиться с прежней любовью. Поэтому не теряйте надежды, можете совершить попытки помириться с тем, о ком все ваши мысли.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.