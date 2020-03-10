В Китае из больницы выписали 100-летнего мужчину. Он выздоровел от нового коронавируса и стал самым старшим человеком, которому удалось восстановить здоровье после заражения. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина был среди более чем 80 пациентов, которых выписали после выздоровления из Хубейской клиники здоровья матери и ребенка в Ухане.

Город стал точкой, где началась эпидемия. У мужчины был ряд проблем, которые и без того подрывали его здоровье. В частности, он страдал от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности. В больницу с коронавирусом он попал 24 февраля.

Китайские СМИ сообщают, что лечением мужчины занимались военные врачи. Медики предостерегают, что пожилые люди и те, кто страдает от различных хронических проблем, находятся в зоне риска, когда речь идет о заражении COVID-19. Но главный врач Англии уверял общественность, что "большинство" людей старшего возраста способны пережить болезнь.

"Даже в наиболее уязвимых, старших группах, которыми занимается служба охраны здоровья во времена большого стресса, а именно в таких условиях больницы Хубея, большинство людей, которые подхватили вирус, способны пережить его. Хоть и не все, но подавляющее большинство на это способно, 90%", - сказал профессор Крис Витти.

Думаю, очень легко может сложиться впечатление, что если ты пенсионер и подхватил вирус, то можно на тебе ставить крест. Но это абсолютно не так. Большинство людей выздоравливают от вируса, даже если им уже за 80.

Ранее сообщалось о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса. Также товарищеский матч Польша - Украина пройдет без зрителей.

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