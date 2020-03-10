Армани выделил более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом/ Фото: zik.ua

Известный итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает Reuters.

Деньги были переданы трем миланским больницам и больнице Рима, а также Агентству гражданской защиты.

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Отмечается, что всего за две недели число зарегистрированных случаев в Италии выросло до 7 375 с 366 смертельными случаями, что привело к большой нагрузке на систему здравоохранения.

Руководитель регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти подчеркнул, что система здравоохранения региона была "в шаге от коллапса".

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