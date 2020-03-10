Товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Польши, который состоится 31 февраля в польском городе Хожув, пройдет при пустых трибунах.

Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицки в Twitter.

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"Матчи Польша - Финляндия во Вроцлаве и Польша - Украина в Хожуве пройдут без участия общественности и будут транслироваться по телевидению (TVP1)", - говорится в сообщении.

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ). — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020

Ранее мы писали о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса. Также Италия запретила все футбольные матчи из-за эпидемии коронавируса.

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