Товарищеский матч Польша – Украина пройдет без зрителей [ Редактировать ]
Товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Польши, который состоится 31 февраля в польском городе Хожув, пройдет при пустых трибунах.
Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицки в Twitter.
"Матчи Польша - Финляндия во Вроцлаве и Польша - Украина в Хожуве пройдут без участия общественности и будут транслироваться по телевидению (TVP1)", - говорится в сообщении.
Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ).— Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020
Ранее мы писали о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса. Также Италия запретила все футбольные матчи из-за эпидемии коронавируса.
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