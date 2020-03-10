Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что 15-16 марта в Украину прибудут экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Купить такой тест можно будет в аптеке, примерно, за 300 грн.

Также в Украину поставят 50 тест-систем для исследования 100 образцов на каждой. До конца недели их доставят в региональные лаборатории.

Ранее мы писали о том, что в тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса.

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