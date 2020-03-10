В Украине можно будет купить экспресс-тест на коронавирус [ Редактировать ]
Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что 15-16 марта в Украину прибудут экспресс-тесты для выявления коронавируса.
Купить такой тест можно будет в аптеке, примерно, за 300 грн.
Также в Украину поставят 50 тест-систем для исследования 100 образцов на каждой. До конца недели их доставят в региональные лаборатории.
Ранее мы писали о том, что в тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса.
Также сообщалось, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Читайте также о том, что Армани пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
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