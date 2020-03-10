Польша устанавливает санитарный контроль на границе с тремя странами из-за коронавируса. Об этом сообщает "Радио Польша".

Отмечается, что он будет действовать круглосуточно на границах с Украиной, Белоруссией и Россией с 10 марта.

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"На пунктах пропуска будут дежурить кареты скорой помощи, а медики будут проверять всех водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции, людей ждет госпитализация", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Польше в городе Лодзь зафиксировали первый случай коронавируса.

Также ранее мы писали о том, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.

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