Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса [ Редактировать ]
Польша устанавливает санитарный контроль на границе с тремя странами из-за коронавируса. Об этом сообщает "Радио Польша".
Отмечается, что он будет действовать круглосуточно на границах с Украиной, Белоруссией и Россией с 10 марта.
"На пунктах пропуска будут дежурить кареты скорой помощи, а медики будут проверять всех водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции, людей ждет госпитализация", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 27 февраля, в Польше в городе Лодзь зафиксировали первый случай коронавируса.
Также ранее мы писали о том, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.
Читайте также новость о том, что "Евровидение-2020" могут перенести из-за коронавируса.
по теме
У Польщі українці відкрили музей котів, кицьок і кошенят
Цей нещодавно відкритий музей у непоказному будинку на вулиці Флоріанській у Кракові вже встиг стати місцевою візитівкою
Німецькому бізнесу допоможуть захиститись від коронавірусу кредитами
Перші дві смерті від пневмонії, що її спричинив коронавірус - зафіксували в Німеччині. Після Італії, там і в сусідній Франції найбільше число інфікованих у Європі понад тисячу людей
Коронавірус в Італії: карантинні заходи поширили на всю територію країни
В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами
Эпидемия коронавируса: в Испании заразились больше 1200 человек
Испания вводит дополнительные меры в стране
Появились новые симптомы коронавируса
Эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге