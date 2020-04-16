В Одессе пьяная женщина зарезала мужа [ Редактировать ]
В Одессе правоохранители задержали жительницу Приморского района по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского отдела полиции.
Отмечается, что в семье, где произошло событие, конфликты вспыхивали постоянно. Последний закончился фатально: 32-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла старшему на три года мужу смертельные ранения.
"Правонарушительница была в состоянии алкогольного опьянения и не сразу дала оценку своим действиям - всего за несколько часов, проспавшись, она поняла, что совершила непоправимое", - говорится в сообщении.
Женщину задержали по месту жительства. Вины своей он не отрицает и признается, что отношения между ней и покойником были непростыми. Полицейские также изъяли предполагаемое орудие преступления - нож со следами крови и другие вещественные доказательства.
Неправомерные действия женщины следователи квалифицировали как умышленное убийство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Фигурантка сейчас в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы на строк до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело пропавшего без вести мужчины.
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