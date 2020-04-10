В Люботине Харьковской области годовалого ребенка "убила" могильная плита. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

На местном кладбище на малыша упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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