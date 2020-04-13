В понедельник, 13 апреля, от коронавируса умер монах из Почаевской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Киевской администрации и источники в городской власти в комментарии "Украинской правде".

Мужчину госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Зафиксировано третью смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Он находился в больнице больше недели. Имел подтвержден диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания.

Умершему было 40 лет, у него был сахарный диабет.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал с Тернопольщины в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала "скорая", и у него долго была высокая температура. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус.

Ранее мы писали о том, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.