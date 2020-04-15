В Святошинском районе Киева правоохранители раскрыли совершенное два года назад умышленное убийство 49-летнего киевлянина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В мае 2018 года к правоохранителям обратилась жена пострадавшего и сообщила о его исчезновении.

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"Во время проведения следственных действий на причастность к преступлению проверялся 34-летний местный житель. 13.04.2020 он был приглашен на допрос, в ходе которого признался, что два года назад во время совместного распития алкогольных напитков убил потерпевшего, а его тело закопал во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия правоохранители сняли грунтовое покрытие на указанном участке и на глубине около 1 м обнаружили замотанное в покрывало тело потерпевшего.

Обнаружено тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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