Стерненко вручили подозрение: в чем обвиняют активиста [ Редактировать ]
Бывшему лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, в четверг, 11 июня, вручили в СБУ подозрение в совершении двух уголовных преступлений. Об этом Стерненко сообщил в своем Facebook.
"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что:
1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим.
2. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающих, что он НЕ является холодным оружием", - написал активист.
Учитывая общественный резонанс "дела Стерненка", а также то, что его пытаются перевести из юридической плоскости в политико-информационную, Служба безопасности Украины опубликовала официальное разъяснение. Напомним, что в мае 2020 года СБУ признала Стерненка потерпевшим.
"Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И.Кузнецов и О.Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения С.Стерненку. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК.
Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, О.Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а И.Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия С. Стерненка могут соответствовать понятию необходимая оборона.
Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран НЕ наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве", - сказано в сообщении.
Кроме того, в СБУ обращают внимание на то, что сомнительно выглядят слова Стерненка о том, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у нападавших. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа во время собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия.
Напомним, на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, второй был ранен, как и сам Стерненко.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту объявят в любом случае.
Ранее сообщалось, что Венедиктова обвинила Порошенко в давлении.
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