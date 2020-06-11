Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании на нее давления. Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.

После того, как бывшего главу государства объявили подозреваемым по делу о якобы незаконном назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки, он и его коллеги по фракции пришли в Офис генпрокурора.

"Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны.

Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении", - сообщает Офис генпрокурора.

Ирина Венедиктова утверждает, что действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

"И сам подозреваемый, и его адвокаты точно об этом знают. Целью их визита было создать очередное шоу.

Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенство права", - заявляет генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2019 год.