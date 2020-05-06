Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека, 4 мая получил повестку на допрос от СБУ. Об этом он сообщил "Громадскому радио".

По его словам, в повестке не указано, для чего его вызывают и в каком он процессуальном статусе.

"Я думаю, эта повестка могла быть отправлена ​​для того, чтобы в дальнейшем попытаться заявить, что я скрываюсь или не появляюсь в органах досудебного расследования. Отсутствие определения процессуального статуса и процессуального действия могут говорить также о том, что следствие подготовило именно сообщение о подозрении", - заявил Стерненко.

Он также сообщил, что друзья советуют ему искать политическое убежище в другой стране, но он не будет этого делать.

Напомним, на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, второй был ранен, как и сам Стерненко.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту объявят в любом случае.