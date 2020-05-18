Уже не підозрюваний. СБУ визнала одеського активіста Сергія Стерненка Потерпілим у справі про напад на нього. Після допиту, на який його викликали правоохоронці, сам Стерненко повідомив про свій статус у кримінальній справі. Нагадаю, на Сергія Стерненка було скоєно три напади два роки тому.

Під час третього він поранив обох нападників. У результаті один із них Іван Кузнєцов помер від ножових ран. Згодом справу віддали до СБУ. І ось новина - Стерненко потерпілий.

Хоча раніше в одному з інтерв'ю Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що одеського активіста Притягнуть до відповідальності за вбивство або умисне, або ненавмисне.