В Черновцах правоохранителям удалось задержать причастного к убийству мужчину. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Убийство в Днепре/ фото: УНИАН

По данным полиции, при задержании у мужчины изъяли оружие(боевой пистолет).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, также, об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

фото: gov

Стоит отметить, что убийству предшествовал конфликт между мужчинами, который от слов перерос к действиям со стороны одного из участников конфликта.

Как мы сообщали ранее, в Черновцах застрелили посреди улицы мужчину.

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Напомним, ранее в Днепре пассажиры избили девушку.