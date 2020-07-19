Жуткое убийство в Черновцах: полиция задержала стрелка (фото) [ Редактировать ]
В Черновцах правоохранителям удалось задержать причастного к убийству мужчину. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Убийство в Днепре/ фото: УНИАН
По данным полиции, при задержании у мужчины изъяли оружие(боевой пистолет).
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, также, об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
фото: gov
Стоит отметить, что убийству предшествовал конфликт между мужчинами, который от слов перерос к действиям со стороны одного из участников конфликта.
Как мы сообщали ранее, в Черновцах застрелили посреди улицы мужчину.
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Напомним, ранее в Днепре пассажиры избили девушку.
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