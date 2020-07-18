В Киеве неадекватный пассажир такси "расплатился" выстрелом (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, 18 июня, на ул. Вишгородская, неакдекватный пассажир такси открыл стрельбу по таксисту, предварительно - не доплатив ему полную стоимость поезди. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Конфликт между пассажиром и водителем возник по причине - неадекватного поведения пассажира, который отказался оплатить полную стоимость поезди, объясняя это отсутствием денег, после чего - он бросил в лицо таксисту абрикосы. После этого он выбежал на улицу и стал крушить автомобиль.
На такое поведение пытался отреагировать и сам таксист, но все попытки увенчались неудачей, после чего - пассажир открыл стрельбу по водителю, одна из пуль прилетела ему прямо в спину.
Но, несмотря на это, раненому таксисту удалось самостоятельно усмирить неадеквата до прибытия полиции.
На месте инцидента полиция изъяла пистолет, с которого были осуществлены выстрелы.
Как сообщили правоохранители, пострадавший таксист был немедленно госпитализирован.
На месте происшествия работает полиция.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Бердянске пьяный стрелял по детям.
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