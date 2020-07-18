В Киеве, 18 июня, на ул. Вишгородская, неакдекватный пассажир такси открыл стрельбу по таксисту, предварительно - не доплатив ему полную стоимость поезди. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Конфликт между пассажиром и водителем возник по причине - неадекватного поведения пассажира, который отказался оплатить полную стоимость поезди, объясняя это отсутствием денег, после чего - он бросил в лицо таксисту абрикосы. После этого он выбежал на улицу и стал крушить автомобиль.

На такое поведение пытался отреагировать и сам таксист, но все попытки увенчались неудачей, после чего - пассажир открыл стрельбу по водителю, одна из пуль прилетела ему прямо в спину.

Но, несмотря на это, раненому таксисту удалось самостоятельно усмирить неадеквата до прибытия полиции.

На месте инцидента полиция изъяла пистолет, с которого были осуществлены выстрелы.

Как сообщили правоохранители, пострадавший таксист был немедленно госпитализирован.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бердянске пьяный стрелял по детям.

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