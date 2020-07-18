В Днепре, 18 июня, озверевшие пассажиры избили девушку, которая оплатила проезд сразу за два места, чтобы возле нее никто не садился, с целью - соблюдать социальную дистанцию.

Данные действия девушки очень сильно возмутили пассажиром, особенно - одного мужчину, который дал ей пощечину, после которой в маршрутном такси началась настоящая бойня. Вражески настроены бабушки начали избивать девушку, вырвав ей часть волос и порвав одежду, после - пострадавшую и вовсе выбросили из маршрутки.

Стоит отметить, что во время инцидента в маршрутном такси царил жуткий хаос, который никто не мог остановить.

Напомним, ранее в Киеве пассажир стрелял в таксиста.

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