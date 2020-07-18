Озверевшие пассажиры избили девушку в маршрутке (видео 18+) [ Редактировать ]
В Днепре, 18 июня, озверевшие пассажиры избили девушку, которая оплатила проезд сразу за два места, чтобы возле нее никто не садился, с целью - соблюдать социальную дистанцию.
Данные действия девушки очень сильно возмутили пассажиром, особенно - одного мужчину, который дал ей пощечину, после которой в маршрутном такси началась настоящая бойня. Вражески настроены бабушки начали избивать девушку, вырвав ей часть волос и порвав одежду, после - пострадавшую и вовсе выбросили из маршрутки.
Стоит отметить, что во время инцидента в маршрутном такси царил жуткий хаос, который никто не мог остановить.
Напомним, ранее в Киеве пассажир стрелял в таксиста.
Читайте также, пьяный мужчина подрался со шлагбаумом.
по теме
Ребенок выбежал на дорогу и едва не погиб
В городе Днепр 6-летний ребенок выбежал на дорогу
В Одесской области ввели круглосуточный патруль: названа причина
Что будут делать правоохранители
Цены на яблоки резко "упали": названа причина
Сколько стоит 1 кг яблок нового урожая
В Днепре мужчина зверски зарезал друга
В Днепре в квартире многоэтажки на Красном Камне между двумя товарищами возник конфликт
Пенсии в Украине: кто лишится выплат
В Украине после проведения пенсионной реформы, часть жителей страны может остаться без выплат