В Минске заявили о задержании координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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По данным издания, один из координаторов снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных. Они, в свою очередь, руководили сотнями.

Напомним, в ночь на 12 августа в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе - журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.