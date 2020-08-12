У Білорусі тривають зіткнення силовиків із протестувальниками, невдоволеними результатами виборів. У Мінську сутички відбуваються у трьох районах. ОМОН застосовує проти мітингарів гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати.

Людей хапають у під'їздах, б'ють і затримують. У відповідь кількасот пікетників заблокували проспект Рокосовського, щоб завадити руху автозаків. На підтримку затриманих - а таких вже близько 5 тисяч - громадськість зібрала мільйон доларів. Передбачалося, що вони пІдуть на сплату штрафів заарештованих активістів.