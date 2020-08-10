ЦИК Беларуси объявил результаты выборов: Лукашенко остается на шестой срок (фото) [ Редактировать ]
На выборах президента Беларуси действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9% голосов. Такие предварительные данные голосования объявила Центральная избирательная комиссия.
Результаты других участников выборов: Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04%, Сергей Черечень - 1,13%. Против всех - 6,02%. Явка составила 84,23%.
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина объяснила, почему предварительные результаты голосования объявили лишь утром 10 августа.
Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи. Поэтому мы не принимали результаты, смогли принять их только утром.
Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов.
В Минске и других городах Беларуси вечером 9 августа на улицы вышли тысячи человек, несогласных с результатами голосования. Между протестующими и правоохранителями произошли многочисленные стычки. В Минске, как минимум, один человек погиб - его сбил автозак.
Правозащитники сообщают как минимум 140 задержанных. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.
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