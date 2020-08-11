В третий день протестов в Беларуси продолжаются массовые задержания. На данный момент известно о нескольких задержаниях в центре Минска.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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Отмечается, что возле станции метро "Пушкинская" военнослужащие Внутренних войск начали задержания предполагаемых участников протеста. Они патрулируют район станции и задерживают подозрительных лиц, за некоторыми из них силовикам приходится бежать.

Проезжающие автомобилисты выражают гудками свое возмущение, людей в данном районе становится все больше.

Telegram-канал "Украина Online" сообщает, что на улицах столицы Беларуси замечена военная техника - бульдозеры.

Также отмечается, что на вход и выход закрыты все 7 станций метро.

Кроме того, местные СМИ пишут, что в Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом у всех трех операторов.

В правительстве опровергают слухи о возможном введении комендантского часа в Беларуси. В комментарии Onliner в пресс-службе правительства заявили, что подобной информации у них нет и о таком документе речь не идет.

Ранее сообщалось, что в центр Минска снова стягивают силовиков.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.