Употребление фруктовых соков так же вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, как и потребление колы или лимонада. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американскими учеными, опубликованные в JAMA.

Эта работа является первым в мире сравнением стопроцентно фруктового сока со сладкими газированными напитками.

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Американские исследователи проанализировали данные 13 440 человек, за которыми наблюдали в течение 6 лет. У тех, кто потреблял больше всего сладких напитков, риск смерти от любой причины увеличивался на 11% на каждую дополнительную порцию лимонада и на 24% на каждую дополнительную порцию фруктового сока.

Эти результаты свидетельствуют о том, что более интенсивное потребление сладких напитков, включая фруктовые соки, связано с повышенной смертностью.

Несмотря на то, что стопроцентно фруктовые соки содержат некоторые витамины и фитонутриенты, преобладающими ингредиентами в них являются сахар и вода. И хотя сахар в стопроцентно фруктовый сок попадает естественным путем, биохимический ответ организма на него примерно такой же.

Авторы исследования доказали, что употребление фруктозы изменяет уровень липидов в крови, маркеры воспаления и кровяное давление. А интенсивное употребление глюкозы связано с резистентностью к инсулину и с диабетом.

"Это очень важное исследование, особенно потому, что фруктовые соки часто рассматриваются как здоровая альтернатива подслащенным напиткам, даже если они содержат намного больше сахара. Фруктовые соки могут давать витамины и даже некоторое количество клетчатки, но польза для здоровья от этого незначительна: количество фитохимических веществ, содержащихся в соках, слишком мало", – отметил доктор Гюнтер Кунле, доцент кафедры питания и здоровья в Университете Рединга.

Ученые считают, что предполагаемые преимущества фруктовых соков для здоровья недостаточны для противодействия негативному воздействию сахара, который они содержат. Это важно, поскольку фруктовые соки и коктейли обычно не воспринимаются потребителями как сладкие напитки.

Медики подчеркивают: фруктовые соки – плохая замена фруктам, в частности потому, что их гораздо легче употреблять чрезмерно. Стакан апельсинового сока получен из примерно двух апельсинов, но чтобы съесть 2 апельсина потребуется намного больше времени, чем для того, чтобы выпить сок.

Поэтому медики рекомендуют ограничиться 150 мл фруктового сока в день. Это порция, которая принесет пользу вашему здоровью.

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