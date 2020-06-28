Лето - сезон отдыха и вечеринок на свежем воздухе. И это время стоит с особым вниманием оттеснить к своему организму, ведь жара вредна сама по себе. А алкоголь может только усугубить ваше состояние.

По данным World Health Organization (WHO), ежегодно 3 миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связаны с алкоголем. Жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков. Об этом напомнили в Центре общественного здоровья Украины, сообщает Информатор.

ЧЕМ ОПАСЕН АЛКОГОЛЬ В ЖАРУ:

Обезвоживание

В жару мы теряем воду, и алкоголь это усиливает - действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Становится еще жарче

Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже жаркий, и желательно охлаждения не наступает.

Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного

В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширение сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение.

Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду.

Алкоголь и активный отдых несовместимы

Из-за высокой температуры мы скорее пьянеют: реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом можно нанести вред не только себе, но и другим.

Лучший алкогольный напиток в жаркие дни — это отсутствие алкоголя.

Помните: безопасной дозы алкоголя не существует! Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы (вызывает гипертонию, увеличивает риски инсультов). Кроме того, с алкоголем связывают восемь различных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость.

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