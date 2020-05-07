Ученые опровергли мифы о пользе cвежевыжатых соков для здоровья, передает newsyou.info.

Так, американские ученые пришли к выводу, что фруктовые соки вредят здоровью не меньше сладкой газировки - в них столько же сахара и калорий. Как отметили специалисты, увлечение соками может стать причиной преждевременной смерти.

В эксперименте приняли участие почти 13,5 тысячи человек старше 50 лет. В течение шести лет ученые следили, как часто испытуемые пьют свежевыжатые соки и газировку. За время эксперимента скончались чуть меньше половины испытуемых, около 200 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как выяснили ученые, риск преждевременной смерти существенно растет, если на сладкие напитки приходится всего 5% от всех употребляемых в день калорий. При этом с каждым дополнительным стаканом сладкого напитка риск растет.

Разницы же между воздействием газировки и соком практически нет - оба этих напитка провоцируют сахарный диабет, ожирение и сердечные болезни. То есть, для здоровья по сути не важно, запили вы свой ужин свежевыжатым апельсиновым соком или лимонадом.

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