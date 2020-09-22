Супермодель Ирина Шейк показала провокационные фото без белья на своей странице в Instagram.

На кадрах для промо-кампании Milan Fashion Week 34-летняя Шейк позирует вместе с 41-летней певицей и фотомоделью Карен Элсон и 40-летней топ-моделью Мариякарлой Босконо.

На фото Шейк стоит спиной, повернув голову к камере, а две другие женщины положили ей ладони на ягодицы.

Шейк снялась в черном платье-майке с откровенными разрезами в области груди. Нижнего белья на звезде нет.

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