Ирина Шейк показала провокационные фото без белья [ Редактировать ]
Супермодель Ирина Шейк показала провокационные фото без белья на своей странице в Instagram.
На кадрах для промо-кампании Milan Fashion Week 34-летняя Шейк позирует вместе с 41-летней певицей и фотомоделью Карен Элсон и 40-летней топ-моделью Мариякарлой Босконо.
На фото Шейк стоит спиной, повернув голову к камере, а две другие женщины положили ей ладони на ягодицы.
Шейк снялась в черном платье-майке с откровенными разрезами в области груди. Нижнего белья на звезде нет.
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