Анфиса Чехова взбудоражила фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская телеведущая и певица Анфиса Чехова поделилась с поклонниками откровенными фото, на котором предстала в купальнике. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Чехова позирует в черном купальнике на фоне бассейна: "Придумала себе костюм на Новый год. Такая чудесная зима в наших краях, что по-моему костюмчик в самый раз придется. А вы как думаете?", - написала Чехова под фото.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак восхитила сменой имиджа.
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