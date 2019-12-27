Популярная 50-летняя актриса Дженнифер Энистон опубликовала архивные фото с отцом. Фото появились на странице в Instagram.

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"Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. #TBT Люблю тебя, папа", – написала она.

Ранее мы писали о том, как оконфузилась одна из голливудских актрис на вечеринке Дженнифер Энистон.