Варнава взбудоражила фанатов сексуальным танцем [ Редактировать ]
Звезда шоу-бизнеса, известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед камерой, удивила поклонников новым видео. Соответствующую публикацию Варнава сделала в своем Instagram.
Так, на видео звезда танцует со своим другом, комиком Евгением Бороденко.
"Редкий талант испортить ваше видео. Обращайтесь", - пошутила в подписи к публикации ведущая.
Поклонникам понравилось видео Варнавы. Они назвали его забавным, а саму звезду - настоящим позитивом.
"Обожаю", "Господи, какие вы прекрасные", "Зажигательные", "Какая ты смешная", Красотка, так держать!", "С улыбкой по жизни!", "Любим тебя", "Тащусь", "Варнава, ты супер", "Лучшая", "Отличный танец", - написали юзеры социальной сети в комментариях.
Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
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