В одном из районов Запорожья на дороге постелили ковер, чтобы перекрыть слишком большие дыры.

Фото вызвало большой резонанс у общественности, пишет u-news.com.ua.

Вероятно, такую "технологию" ремонта дорог придумали сами местные жильцы, которые боятся ходить по плохой дороге в дождь или темное время суток.

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Пользователи социальных сетей шутят о том, что, чтобы "починить все дороги в Запорожье, ковров не хватит". Более того, по словам запорожцев, такие "заплатки" все чаще появляются в разных частях города.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье произошло смертельное ДТП.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора".