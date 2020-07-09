Президент Владимир Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора". Об этом он сказал на брифинге в Волынской области.

"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему, по крайней мере лет на 10", - заявил он.

Также Зеленский отметил, что во многих областях Украины дорог нет.

Ранее мы писали о том, что в Украине появятся новые дороги к морским курортам.