Все дороги местного значения передадут "Укравтодору" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора". Об этом он сказал на брифинге в Волынской области.
"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему, по крайней мере лет на 10", - заявил он.
Также Зеленский отметил, что во многих областях Украины дорог нет.
Ранее мы писали о том, что в Украине появятся новые дороги к морским курортам.
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