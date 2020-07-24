В следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог. Соглашение о финансировании должны подписать до конца 2020 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог.

Ранее мы писали о том, что все дороги местного значения передадут "Укравтодору".