В Запорожье, в результате жуткого ДТП погиб водитель грузового автомобиля ТАТА, который въехал в столб. Об этом сообщает ГСЧС.

фото: gov

По данным спасателей, в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Солидарности в Шевченковском районе города.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "ТАТА" с электроопорой погиб водитель.

Стоит отметить, что спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования достали погибшего мужчину из поврежденного грузовика и передали правоохранителям.

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По данным ГСЧС, на месте аварии привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.

фото: gov

Как сообщили правоохранители, по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, на трассе "Киев-Одесса" в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса.

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