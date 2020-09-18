В Запорожье произошла дорожная авария, в которой погибло трое иностранцев - граждан Королевства Марокко. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В полиции отметили, что группа молодых марроканцев каталась по вечернему городу на автомобиле BMW. Двигаясь по Набережной магистрали, водитель не справился с управлением, допустил занос машины, выехал на левую полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. После чего BMW вылетел на газон, разделяющий встречные полосы движения, и врезался в опору рекламного щита. В результате ДТП машина загорелась.

В результате аварии на месте погибли двое 21-летних парней, один из которых был за рулем автомобиля BMW, и 17-летняя девушка. Еще трое марроканцев - 20-летняя девушка, и двое парней 20-ти и 23-х лет - попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

40-летний водитель Nissan и его пассажир не пострадали. Открыто уголовное производство.

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