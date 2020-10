"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Майами Хит" в шестом матче финала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча закончилась со счетом 106:93.

"Лейкерс" выиграл серию - 4:2 и стал чемпионом НБА в 17-й раз. В 2010 году, обыграв в финале "Орландо Мэджик", калифорнийская команда в последний раз брала чемпионские перстни.

Самым результативным игроком "Лейкерс" стал 35-летний Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов и 10 передач). У "Майами" отличился Бэм Адебайо (25 очков и 10 подборов).

