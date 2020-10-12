Определился чемпион НБА (видео) [ Редактировать ]
Источник: NBA
"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Майами Хит" в шестом матче финала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча закончилась со счетом 106:93.
"Лейкерс" выиграл серию - 4:2 и стал чемпионом НБА в 17-й раз. В 2010 году, обыграв в финале "Орландо Мэджик", калифорнийская команда в последний раз брала чемпионские перстни.
Самым результативным игроком "Лейкерс" стал 35-летний Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов и 10 передач). У "Майами" отличился Бэм Адебайо (25 очков и 10 подборов).
The @Lakers become 2020 NBA CHAMPIONS in #PhantomCam! #LakeShow pic.twitter.com/Fw8qr8k11D— NBA (@NBA) October 12, 2020
Ранее сообщалось, что звезда НБА показал мужское достоинство в прямом эфире.
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