В ЕС проведут вакцинацию от COVID-19 до конца декабря [ Редактировать ]
В Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.
По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.
"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.
"Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии", - добавила она.
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