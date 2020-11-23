Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний.

Она менее требовательна к условиям хранения и будет значительно дешевле, пишет The Guardian.

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Отмечается, что вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения - при температуре от +2 до +7. Кроме того, она будет продаваться по цене около 3 фунтов стерлингов (4 доллара). Это в разы дешевле, чем вакцины компаний Pfizer / BioNTech и Moderna.

Также издание сообщает, что, по результатам испытаний, эффективность вакцины все же может достигать 90% при более низкой концентрации в первой дозе. Хотя результаты на первый взгляд выглядят не так как у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на несопоставимости, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей с легкой и серьезной стадией COVID-19.

Кроме того, подчеркивается, что вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как у пожилых, так и у молодых людей.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer показала 95% эффективности. Также в Кабмине заявляли о том, что карантин не отменят до вакцинации.