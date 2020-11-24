Руководство ЕС купит 160 миллионов доз перспективной вакцины о коронавируса Moderna. Об этом сообщает Reuters.

Ученые проводят исследования, которые доказывают высокие показали эффективности препарата.

Этот контракт позволит нам купить до 160 миллионов доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса.

Отмечается, что как только работа над вакциной и ее безопасностью завершится, то каждая страна ЕС получит ее на равных условиях.

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