Всех на всех: Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана
Азербайджан подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу "всех на всех". Об этом сказано в заявлении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, передает ТАСС.
"Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех", - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Армения передала Азербайджану Лачинский район - последний из трех районов согласно мирному соглашению по Нагорному Карабаху.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.
Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.
Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.
В Армении мирный договор восприняли как капитуляцию, что привело к политическому кризису в стране.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с населением около 150 тыс. человек, согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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