Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан одержал победу в Карабахской войне.

Об этом Алиев на встрече с военнослужащими, передает Report.az.

"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель", - сообщил президент Азербайджана.

Напомним, боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжались с 12 июля.

Накануне главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Ереване сейчас протестуют против примирения.