Азербайджан победил: Алиев заявил об окончании войны в Карабахе [ Редактировать ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан одержал победу в Карабахской войне.
Об этом Алиев на встрече с военнослужащими, передает Report.az.
"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель", - сообщил президент Азербайджана.
Напомним, боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжались с 12 июля.
Накануне главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В Ереване сейчас протестуют против примирения.
по теме
По его словам, могли пасть крупные города
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану
Соответствующее заявление было согласовано в ночь на 10 ноября
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сделал заявление
Подписано заявление, в котором объявляется о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта