В Баку сообщили о 94 убитых и 414 раненых Источник: Aziz Karimov/Reuters

Жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Столько людей погибло в результате боевых действий по состоянию на 16 ноября, еще 414 были ранены согласно официальным данным Баку.

Кроме того, повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".

Азербайджан возлагает вину за жертвы и разрушения на Вооруженные силы Армении.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.