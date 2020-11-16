В Азербайджане подсчитали потери во время Карабахской войны [ Редактировать ]
Источник: Aziz Karimov/Reuters
Жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Столько людей погибло в результате боевых действий по состоянию на 16 ноября, еще 414 были ранены согласно официальным данным Баку.
Кроме того, повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".
Азербайджан возлагает вину за жертвы и разрушения на Вооруженные силы Армении.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.
Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.
Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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